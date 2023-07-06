Жителю Башкирии дали 3 года колонии за то, что отстрелил глаз знакомому

Фото: Рустем АХУНОВ

Житель Чекмагушевского района Башкирии предстал перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Было установлено, что в прошлом году во время празднования Нового года мужчина в ходе ссоры с пришедшим в гости знакомым выстрелил ему практически в упор из пневматического пистолета в голову. Пуля повредила зрительный нерв, из-за чего левый глаз впоследствии пришлось удалить.

Подсудимый частично признал свою вину. Нефтекамский городской суд назначил ему три года колонии общего режима, а также взыскал в пользу потерпевшего один миллион рублей моральной компенсации. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

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