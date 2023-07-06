В Башкирии 63-летнему мужчине дали 19 лет тюрьмы за убийство сыновей-инвалидов и жены

фото: СК РБ

Верховный суд Башкирии приговорил к 19 годам колонии строго режима 63-летнего жителя города Салавата, который убил двоих сыновей-инвалидов и жену. Об этом 6 июля сообщили в Следственном комитете и прокуратуре республики.

Преступление было совершено вечером 23 августа прошлого года. Пьяный подсудимый после ряда бытовых конфликтов и недавней ссоры со своими 38-летними сыновьями зашел к ним в комнату и ударил обоих в шею. На шум выбежала 64-летняя жена преступника – и он так же нанес ей несколько ударов ножом в шею, голову и грудь. Все это произошло на глазах 8-летнего внука злоумышленника. Оба сына подсудимого скончались на месте происшествия, а его супруга – в больнице.

фото: СК РБ

– После содеянного подсудимый скрываться от следствия не стал, а дождался приезда правоохранителей и сознался в содеянном. Погибшие мужчины являлись инвалидами I и II группы, поскольку имели проблемы с опорно-двигательным аппаратом, – передали в СК РБ.

На суде мужчина подтвердил свою вину в преступлении.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.