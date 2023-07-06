Фото: Нацбанк Башкирии

В Башкирии появились обновленные 100-рублевые купюры. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения Национального банка.

Обновленная банкнота выполнена в оливково-оранжевых тонах. На лицевой стороне – изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. К слову, часы показывают время 20:22 – год выпуска купюры. Кроме того, здесь можно увидеть Останкинскую и Шуховскую башни, здание МГУ и парк «Зарядье». А на оборотной стороне новой сторублевки изображены Ржевский мемориал Советскому Cолдату и панорама музея-заповедника «Куликово поле».

Купюра обладает усовершенствованным набором защитных элементов. Часть из них можно определить на просвет, на ощупь и при наклоне. Какие-то заметны через лупу, а некоторые определяются только в инфракрасном диапазоне и под воздействием ультрафиолетовых лучей.

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