Курултай Башкирии обратился к Минздраву России насчет недофинансирования диагностики рака

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Курултай Башкирии обратился к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко насчет недофинансирования диагностики онкологических заболеваний. Об этом рассказала пресс-служба регионального парламента.

В своем обращении депутаты выступают с предложением изменить методику расчета объемов финансирования молекулярно-генетических исследований, которые позволяют выявить генетическую мутацию, являющейся причиной развития онкологии. На основе полученной информации специалисты подбирают оптимальную противоопухолевую терапию.

По словам председателя Государственного Собрания Башкирии Константина Толкачева, в настоящее время из федеральной казны на исследования выделяются деньги в соответствии с единым подходом.

– Используемый при расчетах коэффициент не зависит от фактической ситуации с онкозаболеваниями в регионах. В итоге отдельные субъекты сталкиваются с серьезным недофинансированием, – заявил спикер парламента.

В 2023 году, по данным Курултая, в Башкирии реальная потребность составляет порядка семи тысяч молекулярно-генетических исследований, в то время как фактически профинансировано только 3,8 тысячи. Как считает Константин Толкачев, для того, чтобы объемы финансирования соответствовали потребностям, необходимо применение дифференцированного подхода.

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