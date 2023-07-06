Четыре ребенка попали в беду на реке в Башкирии

фото: vk.com // Фарит Гумеров

В Башкирии на реке Худолаз четыре ребенка попали в беду – они переплыли на надувном матрасе на противоположный берег и не смогли самостоятельно вернуться. Инцидент произошел вчера, 5 июля. Об этом в своих соцсетях сообщил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

Оказавшихся в западне детей 8-15 лет во время профилактического рейда заместили спасатели. Они эвакуировали детей на нужный им берег и передали родителям. Маленькие путешественники в медицинской помощи не нуждались.

– Не доверяйте жизнь своего ребенка надувным нарукавникам или жилету: если одели малыша во все это, пустили в воду и пошли заниматься своими делами, то они могут утонуть. Надувные изделия можно проколоть, или просто-напросто из-за несовершенства систем застегивания эта «условная защита» может слететь с ребенка, – обратился к родителям Гумеров.

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