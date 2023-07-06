В Уфе водитель Nissan Murano сбил во дворе 6-летнего мальчика

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера вечером, 5 июля, в Кировском районе в ДТП пострадал ребенок. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Водитель Nissan Murano во дворе дома №15 по улице Большая Московская наехал на шестилетнего мальчика, который внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованных автомобилей. В результате произошедшего ребенок получил травму ноги, он обратился в больницу, после оказания медицинской помощи был отпущен.

По факту случившегося было начато административное расследование.

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