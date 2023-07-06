8 июля из-за забега «Артерия» в Уфе закроют движение на проспекте Октября

Фото: ufacity.info

В Уфе из-за забега «Артерия» закроют движение автомобильного транспорта на проспекте Октября. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Ограничительные меры будут введены с 21:00 8 июля до 01:00 9 июля на участке проспекта от дома № 105/1 до пересечения с улицей Бессонова. В связи с этим изменится схема движения общественного транспорта.

Мэрия предполагает, ночной забег «Артерия» соберет 1500 профессионалов и любителей бега. Событие стартует в 22:30 на площади перед многофункциональным центром «Артерия». Участники пробегут пять или десять километров на выбор.

Для бегунов подготовили бронированные майки и медали на финише. Самых быстрых участников на дистанции 10 километров ждут денежные призовые, сообщают организаторы.

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