Радий Хабиров признался, из-за чего он сильно поседел в последнее время

Фото: Максим Стулов / "Ведомости"

Радий Хабиров честно признался, из-за чего он сильно поседел в последнее время. В откровенном интервью, которое глава республики дал изданию «Ведомости», он рассказал, что именно специальная военная операция серьезно изменила его жизнь.

– Поседел сильно. Время-то непростое. Мы не ждем, что СВО закончится — мы работаем над тем, чтобы победить, - заявил Хабиров.

Напомним, что в начале мая глава Башкирии лично поехал на Донбасс, где навестил мобилизованных бойцов из республики. У себя на странице в соцсетях Хабиров объяснил, что отправился в поездку, чтобы собственными глазами увидеть - как устроились и служат бойцы из Башкирии. Как отметил руководитель региона, военнослужащие раскиданы по всей зоне СВО, но большинство из них служит в одних и тех же подразделениях, оказывая поддержку друг другу.