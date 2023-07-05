В правительстве Башкирии обсудили меры поддержки членов СВО и их семей

Фото: pravitelstvorb.ru

В правительстве Башкирии обсудили меры поддержки участников СВО, а также членов их семей.

Так, 4 июля состоялось заседание Межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции под председательством заместителя премьер-министра республики, министра финансов Башкирии Лиры Игтисамовой. В ходе заседания обсуждались, какие именно меры поддержки обеспечиваются участникам СВО и их семьям, а также подводились итоги первого месяца работы филиала фонда «Защитники Отечества».

Как доложила руководитель филиала фонда Гульнур Кульсарина, учреждение работает в Башкирии с 1 июня. За это время был подписан целый ряд соглашений, вместе с региональным Минздравом определена якорная медицинская организация, разработан алгоритм оказания медицинской и психолого-психиатрической, паллиативной помощи и реабилитации участникам СВО и членам их семей.

Как отмечает Гульнур Кульсарина, основные вопросы, с которыми обращаются в филиал фонда заявители – это просьбы помочь с оформлением статуса ветерана боевых действий, с назначением федеральных и региональных мер поддержки, оказать юридическую и медицинскую помощь, направить на санаторно-курортное лечение, пройти военно-врачебную комиссию, необходимую для назначения выплат по ранению. Также в филиале фонда занимаются оформлением льгот по газификации, содействуют в выдаче образовательных сертификатов.

- Много вопросов поступает по телефону и через социальные сети, в том числе из зоны специальной военной операции. По каждому вопросу специалисты дают разъяснения, консультации, при необходимости приглашают в филиал фонда для индивидуального сопровождения, – отметила Гульнур Кульсарина.