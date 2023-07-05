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НовостиОбщество5 июля 2023 14:41

«Они могут мстить»: уфимский психолог рассказал об опасности спора с телефонными мошенниками

Специалист из Уфы рассказал, как могут мстить телефонные мошенники
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Чаще всего мошенники действуют по заранее расписанной схеме

Чаще всего мошенники действуют по заранее расписанной схеме

Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне состоялось заседание Общественного совета при МВД по Башкирии, основной темой которого стала борьба с телефонными мошенниками. В ходе заседания с докладом выступил кандидат психологических наук, заведующий кафедрой УУНиТ Владимир Линевич.

Психолог рассказал, почему так важно в разговоре с телефонными мошенниками не вступать с ними в дискуссию, не пытаться вывести на чистую воду, а сразу же положить трубку. По словам специалиста, есть риск того, что злоумышленники начнут мстить. Нет, конечно, речь тут не идет о физическом насилии. Зато мошенники могут использовать в качестве подложного ваш телефонный номер и делать якобы с него рассылки о минировании в различные организации. Безусловно, сотрудники правоохранительных органов быстро во всем разберутся, но настроение у вас точно будет испорчено. Кроме того, кибермошенники часто имеют доступ к соцсетям и личной информации своих жертв и могут использовать ее в качестве какого-либо компромата. Или же просто завалить ваш номер спамом, что придется менять сим-карту.

Психолог Владимир Линевич напоминает, что нельзя спорить с мошенниками по телефону - нужно просто положить трубку. Фото: МВД по РБ

Психолог Владимир Линевич напоминает, что нельзя спорить с мошенниками по телефону - нужно просто положить трубку. Фото: МВД по РБ

Также психолог рассказал, почему многие люди ведутся на развод аферистов и берут для них многомиллионные кредиты. Дело в том, что злоумышленники умеют вычислять уязвимые точки собеседника (страх за сбережения, репутацию, здоровье близких) и начинают умело на них давить.

- Поэтому самое разумное в данной ситуации, просто не продолжать разговор, - подчеркивает психолог.

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