«Они могут мстить»: уфимский психолог рассказал об опасности спора с телефонными мошенниками

Чаще всего мошенники действуют по заранее расписанной схеме Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне состоялось заседание Общественного совета при МВД по Башкирии, основной темой которого стала борьба с телефонными мошенниками. В ходе заседания с докладом выступил кандидат психологических наук, заведующий кафедрой УУНиТ Владимир Линевич.

Психолог рассказал, почему так важно в разговоре с телефонными мошенниками не вступать с ними в дискуссию, не пытаться вывести на чистую воду, а сразу же положить трубку. По словам специалиста, есть риск того, что злоумышленники начнут мстить. Нет, конечно, речь тут не идет о физическом насилии. Зато мошенники могут использовать в качестве подложного ваш телефонный номер и делать якобы с него рассылки о минировании в различные организации. Безусловно, сотрудники правоохранительных органов быстро во всем разберутся, но настроение у вас точно будет испорчено. Кроме того, кибермошенники часто имеют доступ к соцсетям и личной информации своих жертв и могут использовать ее в качестве какого-либо компромата. Или же просто завалить ваш номер спамом, что придется менять сим-карту.

Психолог Владимир Линевич напоминает, что нельзя спорить с мошенниками по телефону - нужно просто положить трубку. Фото: МВД по РБ

Также психолог рассказал, почему многие люди ведутся на развод аферистов и берут для них многомиллионные кредиты. Дело в том, что злоумышленники умеют вычислять уязвимые точки собеседника (страх за сбережения, репутацию, здоровье близких) и начинают умело на них давить.

- Поэтому самое разумное в данной ситуации, просто не продолжать разговор, - подчеркивает психолог.

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