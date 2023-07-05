В Башкирии члены семей погибших участников СВО смогут пройти бесплатное курортно-санаторное лечение

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В правительстве Башкирии обсудили вопрос о предоставлении санаторно-курортных услуг родственникам погибших участников СВО. Как уточнил премьер-министр республики Андрей Назаров, в прошлом году такие услуги могли получать только сами участники специальной военной операции. В 2023 году на эти цели из регионального бюджета было предусмотрено 100 млн рублей, из которых 9,5 млн – уже доведено до санаторно-курортных организаций.

– В этом году санаторно-курортное лечение прошли 156 военнослужащих. В целях расширения мер поддержки предлагается их распространить также на членов семьи погибшего участника СВО, – подчеркнул Андрей Назаров.

Как уточнила министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская, данная мера поддержки распространяется на граждан Российской Федерации, которые проживают в Башкирии и участвуют в СВО. Теперь предлагается, чтобы данное право на однократное получение на санаторно-курортное лечение получил либо один из супругов, либо один из родителей погибшего участника. Стоимость путевки продолжительностью 14 календарных дней за счет средств бюджета республики составит 60 200 рублей. Для получения этой меры поддержки родственнику погибшего участника необходимо самостоятельно обратиться в организацию, прошедшую конкурсный отбор, и забронировать путевку.

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