В Башкирии мужчина едва не задушил свою мать, которую ранее сделал инвалидом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В башкирском городе Белорецк мужчина пытался задушить собственную мать. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения МВД.

Безработный 52-летний белоречанин жил со своей 75-летней мамой-инвалидом. Женщина прикована к постели и ей нужен постоянный уход. Однако вместо проявления заботы ее сын злоупотреблял спиртным, срывал на ней злость, морил голодом и грозился убить.

В минувшую субботу, 3 июля, мужчина приложил к лицу матери подушку и попытался задушить. Беспомощная женщина стала громко попросить о помощи. Балкон в квартире был открыт, и ее сын, испугавшись, что их услышат, отпустил жертву.

– Вскоре он был задержан сотрудниками полиции. Мужчина пояснил, что мать запрещает ему пьянствовать, но убивать ее из-за этого он не собирался. От дальнейшей дачи показаний белоречанин отказался, – рассказали в МВД.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.

Как также сообщили в МВД республики, в апреле белоречанин во время ссоры с матерью толкнул ее, отчего она упала. Женщина получила травму, из-за которой лишилась возможности ходить и обслуживать себя. Мужчина раскаялся и попросил прощения у мамы, но все же стал фигурантом уголовного дела.

Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование данного уголовного дела уже завершено, но судом оно пока не рассмотрено.

– В целях предотвращения более тяжких последствий, принято решение о заключении подозреваемого под стражу. Дознание продолжается, – сообщает МВД.

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