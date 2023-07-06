Волонтеры снова выходят на поиски 17-летнего Тимура Сулейманова, пропавшего перед экзаменами в Башкирии

Фото: МВД по РБ

В Башкирии волонтеры снова готовятся выйти на поиски 17-летнего Тимура Сулейманова, пропавшего в Белокатайском районе. Напомним, парень пропал еще 30 мая, аккурат перед школьными экзаменами – он должен был появиться в селе Новобелокатай, но с тех пор его больше никто не видел. О пропаже подростка заявила его мать, после чего к поискам присоединились волонтеры и полиция.

Как сообщил глава Белокатайского района Масхут Минигалин у себя на странице в соцсетях, 6 июля в 10.00 добровольцы снова собираются возле здания полиции, чтобы продолжить поиски. Всех желающих помочь – просят присоединиться к волонтерам.

– По возможности просим взять с собой репелленты (средства от клещей и комаров), так как поиски будут проходить в том числе и в лесу. Очень надеюсь на вашу помощь! – добавил глава района.

Приметы: рост около 150-155 см, худощавого телосложения, короткие темные волосы.

Был одет: в серые шорты и светлую футболку. При себе был черный рюкзак и черная вязаная шапка.

Всех, кто видел юношу, или знает, где он находится, просят обратиться в полицию по номерам: 8 (347) 270-39-02, 8 (347) 502-10-02 или 8 (347) 502-15-12.