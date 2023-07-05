В реке Уфа обнаружили тело погибшего мужчины

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня днем, 5 июля, в Уфе в реке обнаружили труп мужчины. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Очевидцы обнаружили в реке Уфимка тело человека. Они сообщили об этом спасателям, которые дежурили пляже «Берег солнца». Сотрудники поисково-спасательного отряда УГЗ направились противоположный берег и извлекли из воды тело мужчины 40-50 лет.

Причины и обстоятельства случившегося, а также личность погибшего в настоящее время устанавливаются.

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