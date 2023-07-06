Власти Уфы намерены через суд взыскать с компании ПСК-6 263 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Уфы намерена через суд взыскать со Специализированного застройщика СУ №17 ПСК-6 более 260 миллионов рублей. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Уфа».

Три года назад застройщик, который в 2019-ом взял на себя обязанности по развитию квартала, ограниченного улицами Айской, Владивостокской, 8 Марта и Революционной, добровольно согласился выплатить администрации столицы Башкирии 283 миллиона рублей, однако затраты городской казны на расселение жильцов аварийных домов превышали 536 миллиона.

В связи с этим мэрия обратилась в суд с просьбой взыскать с застройщика оставшуюся сумму. В свою очередь, организация направила встречный иск, в котором просит власти города продлить срок действия договора развития квартала, который истек в апреле, до 30 июня 2027 года.

Первое заседание по иску компании ПСК-6 назначено на завтра – 6 июля.

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