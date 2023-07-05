В Уфе из-за пожара из ТСК «Сипайловский» эвакуировали 580 человек

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня, 5 июля, в торгово-сервисном комплексе «Сипайловский» на улице Жукова случился пожар. Подробности происшествия рассказала пресс-служба регионального отделения МЧС.

На место ЧП были направлены силы и средства чрезвычайного ведомства. Пожарные обнаружили, что на первом этаже в одном из павильонов загорелись тюль и плафон. Из здания были эвакуированы 580 граждан. В результате инцидента никто не пострадал.

В течение 10 минут горение было локализовано, открытое горение потушено. Причину пожара выясняет дознаватель МЧС.