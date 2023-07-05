8 июля в Уфе отметят светлый праздник – День семьи, любви и верности Фото: Евгения ГУСЕВА

8 июля в Уфе отметят светлый праздник – День семьи, любви и верности. По этому случаю в городе пройдет ряд мероприятий – мэрия опубликовала афишу.

Программа мероприятий на День семьи 2023 в Уфе

Главной площадкой праздника станет парк «Кашкадан». В 10:00 там начнется ярмарка «Город мастеров», а в 16:00 стартуют мастер-классы, конкурсы, детские ярмарки и семейные старты. Спустя два часа гостям покажут спектакль театра «НитьЯ» «Я счастье. Чудотворцы». Представление продлится полтора часа.

Как в День семьи, так и накануне него праздничные события пройдут еще на нескольких площадках города.

– парк «Волна»: 6 июля состоится «Тематический четверг» (начало – в 16:00);

– площадка перед домом культуры в селе Нагаево: 6 июля Спортивный фестиваль «Спорт и я – верные друзья» (в 12:00);

– парк «Демский»: 7 июля будут организованы игровая программа (начало – в 15:00) и концерт (в 17:00), а 8 июля – фестиваль «Папа, мама, я – спортивная семья» (в 11:00) и еще одна игровая программа;

– парк имени Бикбаева: 7 июля праздничная программа (в 12:00);

– дом культуры «Заря» в Новых Черкассах: 7 июля фотовыставка «Семьи счастливые моменты» (в 12:00);

– парк имени Якутова: 8 июля праздничное мероприятие (в 16:00);

– парк «Первомайский» 7 июля праздничная программа «Все начинается с любви» (в 17:00) и 8 июля концерт под названием «Семья – очаг любви и верности.

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