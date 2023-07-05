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НовостиОбщество5 июля 2023 12:35

На улице Заки Валиди в Уфе ограничили движение до 30 августа

На территории проводится ремонт тепловой сети
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С сегодняшнего дня на улице Заки Валиди в Уфе ограничили движение до 30 августа. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

На территории проходит ремонт тепловой сети, в связи с этим на участке от улицы Генерал-губернатора Перовского до Гоголя было ограничено движение транспорта по двум крайним правым полосам дороги.

Жителей и гостей города просят отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и рекомендуют заранее планировать свои поездки.

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