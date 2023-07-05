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НовостиОбщество5 июля 2023 12:19

Ковид-госпитали Башкирии перевели на многопрофильный формат работы

Теперь в них лечат не только пациентов с COVID-19, но и с другими инфекциями
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Ковид-госпитали Башкирии после окончания пандемии коронавируса перевели на многопрофильный формат работы. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

В инфекционном центре «Зауралье» в настоящее время развернуто 136 койко-мест, в Туймазах – 160 коек, в Зубово – 190, в Стерлитамаке – 130. Лечение получают пациенты с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, острой вирусной инфекцией, пневмонией, кишечной инфекцией, гепатитом, болезнью Лайма и пр. В учреждениях есть палаты хирургического, кардиологического и неврологического профиля с пневмониями, а также отдельно для детей.

Все центры оснащены современным оборудованием. Это, по словам Назарова, помогло учреждениям выдержать огромную нагрузку в ходе пандемии.

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