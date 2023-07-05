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НовостиОбщество5 июля 2023 11:34

В Башкирии 6 июля ожидается жара до +33°

Осадков не предвидится
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Завтра, 6 июля, в Башкирии вновь ожидается жаркая погода. Это следует из прогноза, опубликованного пресс-службой регионального отделения МЧС.

По данным синоптиков, в грядущий четверг будет переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Прогнозируется слабый ветер переменных направлений, днем в некоторых районах – порывы до 14 метров в секунду.

Температура воздуха этой ночью составит +15, +20°, на северо-востоке республики – до +10°, днем – +28, +33°.

На автомобильных дорогах утром местами образуется дымка, из-за которой видимость составит один-два километра.

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