Мэр Уфы утвердил проект строительства восьми 25-этажек в Затоне

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проект строительства жилых домов и социальных объектов в микрорайоне Затон.

Речь идет о территории, ограниченной переулком Запорожским, улицей Ахметова, планируемыми улицами южнее дома № 225 по улице Ахметова и западнее улицы Пожарского. Здесь планируют построить восемь 25-этажных домов, детский сад на 340 мест, четырехэтажную школу на 1,1 тысячи детей, два многоуровневых паркинга на 998 мест и четыре подземные парковки на 506 мест.

В настоящее на территории находятся подлежащие сносу двух- и трехэтажные жилые дома усадебного типа, а также металлические и капитальные гаражи. Кроме того, здесь расположились несколько высотных домов, филиал Волжского госуниверситета водного транспорта, общежитие и столовая и пр.

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