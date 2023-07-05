В Башкирии в деревне Азанлкино сгорели дом, баня, гараж и сарай

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня ночью, 5 июля, в Белорецком районе Башкирии случился пожар на территории личного хозяйства. Подробности произошедшего рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ЧП случилось в деревне Азналкино на улице Габитова. Пожар спалил баню, гараж, сарай, дровяник и шлакоблочный дом. В течение часа специалистам МЧС удалось ликвидировать горение. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Согласно предварительным данным, пожар произошел из-за неправильного устройства и эксплуатации печи в бане. По факту пожара начато расследование, его проводит дознаватель МЧС.

– Соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, не допускайте неосторожного обращения с огнем. При первых признаках пожара звоните по номерам 101 и 112, – заявили в чрезвычайном ведомстве.,

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