Хабиров заявил, что санкции не оказали тяжелого эффекта на экономику Башкирии

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что санкции не оказали тяжелого эффекта на экономику республики.

Как поведал руководитель региона в интервью изданию «Ведомости», в республике было локализовано не очень большое число предприятий с иностранным капиталом, и потому в Башкирии «особо остро не почувствовали санкции в этой части». Хабиров рассказал, что, несмотря на ситуацию в мире, некоторые европейские компании продолжают свой бизнес в республике.

Из-за санкций, признался глава Башкирии, пришлось год выстраивать новые логистические цепочки. Год назад возникли проблемы с машиностроением. Предприятие «НЕФАЗ» использовало в производстве автобусов импортные детали, но эту проблему удалось решить. Сейчас новый транспорт поставляют из дружественных стран. А сельхозтехнику республика теперь закупает в Беларуси и Индии.

– Санкции – это, конечно, очень неприятная история. Она каждый раз заставляет что-то менять, быть активными и много думать. Но ещё раз повторю: тяжелого эффекта на ситуацию санкции не оказали, – заявил Радий Хабиров.

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