Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июля 2023 8:42

Хабиров назвал число республиканских чиновников, отправившихся в зону СВО

Глава Башкирии рассказал об этом в интервью журналистам
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

В зону специальной военной операции отправились более десяти республиканских чиновников из Башкирии. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил глава региона Радий Хабиров.

– У нас ушло туда больше десяти чиновников. Например, первый зампредседателя Правительства Азат Бадранов пошел туда. Он молодой парень, ему 36 лет. Уже год почти воюет в составе нашего добровольческого батальона, – отметил Хабиров.

Напомним, о том, что Бадранов пойдет добровольцем на СВО стало известно в конце сентября прошлого года. Он рассказал «КП-Уфа», почему решил стать добровольцем. В начале октября чиновник прибыл на боевое слаживание. 10 ноября вице-премьер отбыл в зону спецоперации. Впоследствии его наградили медалью генерала Минигали Шаймуратова.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.