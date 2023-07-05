Хабиров назвал число республиканских чиновников, отправившихся в зону СВО

фото: vk.com // Радий Хабиров

В зону специальной военной операции отправились более десяти республиканских чиновников из Башкирии. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил глава региона Радий Хабиров.

– У нас ушло туда больше десяти чиновников. Например, первый зампредседателя Правительства Азат Бадранов пошел туда. Он молодой парень, ему 36 лет. Уже год почти воюет в составе нашего добровольческого батальона, – отметил Хабиров.

Напомним, о том, что Бадранов пойдет добровольцем на СВО стало известно в конце сентября прошлого года. Он рассказал «КП-Уфа», почему решил стать добровольцем. В начале октября чиновник прибыл на боевое слаживание. 10 ноября вице-премьер отбыл в зону спецоперации. Впоследствии его наградили медалью генерала Минигали Шаймуратова.

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