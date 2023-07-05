В Башкирии в ДТП с грузовиком JAC и Renault Logan пострадали 2 человека

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня утром, 5 июля, в башкирском городе Сибай в ДТП пострадали два человека. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Грузовик JAC и Renault Logan столкнулись лоб в лоб. На место ЧП были направлены спасатели Госкомитета региона по ЧС и сотрудники других экстренных служб. В результате происшествия пострадали оба водителя. Им была оказана первая помощь, затем их передали скорой медицинской помощи.

Причины аварии устанавливаются.

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