В Башкирии осудят женщину, похитившую у 13-летней сироты 580 тыс. рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В башкирском городе Кумертау осудят женщину, похитившую деньги у 13-летней сироты. Об этом рассказали пресс-служба Следственного комитета и прокуратуры.

Мальчик с 2017 года живет в семье 44-летней обвиняемой. Прошлым летом она воспользовалась предназначавшимися ему деньгами, которые ему были предоставлены в качестве пенсии по потере кормильца. Она сняла со счета 580 тысяч рублей и купила двухкомнатную квартиру в Кумертау, при этом оформив право собственности на себя и не выделив долю ребенку. При предоставлении отчета о расходовании вверенных ей средств, злоумышленница утаила факт нецелевой траты.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере». Обвиняемая признала свою вину и возместила похищенное. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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