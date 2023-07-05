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НовостиПроисшествия5 июля 2023 6:49

В Уфе после ДТП Nissan Terrano госпитализировали 36-летнего пешехода

Авария случилась в СНТ «Восход солнца»
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Уфы

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера вечером, 4 июля, в Уфе иномарка сбила пешехода. Подробности происшествия рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась возле дома №1 в садовом товариществе «Восход солнца». Водитель Nissan Terrano, выезжая с парковки, наехал на 36-летнего пешехода. В результате происшествия пострадавший получил перелом бедра, его госпитализировали.

По факту происшествия было начато административное расследование.

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