Жители дома на улице Шота Руставели в Уфе объявили в розыск детскую площадку

Фото: Алла Яковлева

Жители многоквартирного дома на улице Шота Руставели в Уфе объявили в розыск детскую площадку. Об этом рассказала на своей личной странице в социальных сетях активистка Алла Яковлева.

По словам женщины, граждане уже больше 10 лет не получают от властей конкретных ответов о местонахождении детской игровой и спортивной площадок, а также придомовой территории. В связи с этим уфимцы изготовили ориентировки пропажи и принесли их мэру столицы Башкирии, премьер-министру и главе республики. Жители дома даже назначили вознаграждение – один миллион рублей.

– Если в дополнении будут найдены сопутствующие элементы благоустройства, такие как контейнерная площадка и т.д., вознаграждение будет увеличено, – отметила в своей публикации Алла Яковлева.

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