В Уфе пьяный мужчина утонул в необорудованном для купания месте

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера вечером, 4 июля, в Калининском районе Уфы в водоеме утонул 43-летний мужчина. Подробности происшествия рассказала пресс-служба Управления гражданской защиты.

Трагедия случилась на реке Уфа, в месте, где в водоем впадает озеро Теплое. Купаться здесь, как утверждает УГЗ, чрезвычайно опасно из-за сильного течения, замусоренного дна и перепада температур воды.

Погибший мужчина вместе с другом устроил небольшую попойку на берегу и решил искупаться, несмотря на то, что на территории были установлены аншлаги о запрете купания и большой информационный баннер, где указано, сколько человек здесь утонуло. Тело мужчины из водоема впоследствии извлекли рыбаки.

– Если выбрали для отдыха «дикий» пляж, то проводите время только на берегу: загорайте, наслаждайтесь природой, но в воду – ни ногой! Особенно опасны те участки рек и озер, где установлены таблички «Купание запрещено!». Напоминаем также и о том, что нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения, – заявило УГЗ Уфы.

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