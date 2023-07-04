Жителя района Башкирии осудят за участие в экстремистской организации

По информации Следственного комитета Башкирии, в Нуримановском районе региона осудят 69-летнего местного жителя за участие в межрегиональной экстремистской организации.

В ведомстве сообщили, что мужчина был членом сообщества «Граждане СССР» (признана экстремистской и запрещена решением Самарского областного суда). Кроме того, он вел там активную деятельность.

По данным следователей, обвиняемый вел пропаганду идеологии организации, отправляя агитационные материалы, а также публику. На видеохостинге пропагандистские выступления.

Деятельность мужчины пресекли сотрудники МВД Башкирии. Свою вину он не признал, уголовное дело направили в суд.