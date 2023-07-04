В Уфе на улице Ахметова загорелся двухэтажный дом

Фото: Соцсети

Сегодня, 4 июля, в Ленинском районе Уфы загорелся двухэтажный дом. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения МЧС.

Ведомство сообщает, что у расселенного дома №291 на улице Ахметова загорелась крыша. На место происшествия МЧС направила 14 человек и пять единиц техники. Информации о том, что кто-то в ходе инцидента пострадал, нет.

Причину ЧП установит дознаватель МЧС.

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