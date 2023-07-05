В Уфе адвокат пытался обмануть клиента на 30 тыс. рублей, воспользовавшись его неграмотностью

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе адвокат попытался обмануть своего клиента на 30 тысяч рублей. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета.

Следствием было установлено, что 34-летний юрист в прошлом месяце защищал в суде мужчину, обвиняемого в краже. Уголовное дело подлежало прекращению, поскольку срок давности привлечения ответственности его подзащитного истекал. Однако адвокат решил воспользоваться неграмотностью клиента в правовой сфере, ввел его в заблуждение и предложил за взятку в 30 тысяч рублей знакомому судье обеспечить прекращение дела и освобождение от ответственности.

Юрист, само собой, никуда деньги передавать не собирался, а намеревался присвоить их себе. Его клиент сначала согласился на предложение, но затем обратился в ФСБ. Юриста впоследствии задержали с поличным при передаче денег.

В отношении адвоката было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Обвиняемый признал свою вину. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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