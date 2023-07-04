В Башкирии 11-летняя девочка упала на 21-сантиметровый осколок стекла

Фото: ФГБУЗ МСЧ №142

24 июня в Башкирии на пульт отделения скорой медицинской помощи поступил экстренный вызов со словами: «Упал ребенок, в спине торчит осколок стекла». Об этом рассказала пресс-служба уфимской медико-санитарной части №142.

Выяснилось, что ребенок, играя с другими детьми, упала на полотно стекла, которое стояло во дворе частного дома. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Специалистам пришлось действовать быстро, поскольку была опасность того, стекло могло повредить сердце и кровеносные сосуды. Девочке оказали первую помощь, а затем ее транспортировали в уфимскую медико-санитарную часть №142.

Ребенку сделали рентген грудной клетки, и после осмотра дежурный хирург решил вызвать детского хирурга из Белорецкой центральной районной клинической больницы. Была проведена двухчасовая операцию по извлечению осколка.

– Осколок стекла длиной 21 сантиметров повредил нижнюю долю легкого, прошел через диафрагму и остановился в трех миллиметрах от печени, не задев крупные кровеносные сосуды. Мы провели вскрытие грудной клетки, ушивание ран нижней доли легкого, раны диафрагмы, ревизию брюшной полости и извлекли осколок. Операция прошла успешно, – рассказал один специалистов.

Сейчас девочка проходит продолжает лечится и проходит реабилитацию в Республиканской детской клинической больнице Уфы.

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