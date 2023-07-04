В Башкирии мотоциклист без прав сбил на пешеходном переходе женщину

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера вечером, 3 июля, в башкирском городе Учалы мотоциклист наехал на женщину. О происшествии рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Муртазина. 27-летний парень за рулем мотоцикла Forward сбил 38-летнюю женщину на пешеходном переходе без светофора. В результате случившегося пешеход получила различные травмы, ей потребовалась медицинская помощь.

Сотрудники дорожной полиции установили, что мужчина не имеет необходимой категории на право управления мотоциклом. Кроме того, транспорт не был зарегистрирован в установленном порядке.

По факту ДТП было начато разбирательство. Мотоцикл поместили на спецстоянку.

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