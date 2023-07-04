В Уфе снесут самовольно построенные киоски по продаже кулинарии и газет

Фото: Рустем АХУНОВ

Комиссия по выявлению самовольно установленных нестационарных торговых объектов на территории Ленинского района Уфы постановила демонтировать около дома №11 по улице Ленина несколько точек по продаже кулинарии и газет. Предписание было опубликовано на сайте администрации столицы Башкирии.

Речь идет о павильоне «Лепешки от Игорешки» и киоске «Уфа-печать». В предписании утверждается, что постройки были установлены самовольно без разрешительных документов.

Владельцев торговых точек обязали переместить объекты за собственные средства, в противном случае они будут демонтированы в принудительном порядке.

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