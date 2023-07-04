В Башкирии регоператора оштрафовали на 250 тыс. рублей за невывоз мусора

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами оштрафовали на 250 тысяч рублей за невывоз мусора. Об этом рассказала пресс-служба республиканской прокуратуры.

Было установлено, что предприятие почти неделю не очищало мусорные баки от отходов в городе Межгорье. В связи с этим городская прокуратура в соответствии с административной статьей «Повторное в течение года несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления» оштрафовала регоператора на 250 тысяч рублей. Кроме того, в адрес главы предприятия было внесено представление.

– После вмешательства надзорного ведомства выявленные нарушения устранены, – сообщает прокуратура республики.

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