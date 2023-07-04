В Башкирии 5 июля ожидается жара до +32 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 5 июля, ожидается сильная жара. Это следует из прогноза, опубликованного пресс-службой регионального МЧС.

Жителям региона стоит ожидать переменную облачность, существенных осадков не предвидится. Этой ночью прогнозируется слабый ветер переменных направлений, днем – северный три-восемь метров в секунду, в некоторых районах – порывы до 14 метров в секунду.

Столбики термометров грядущей ночью опустятся +14, +19°, на востоке Башкирии – до +9°, днем воздух прогреется до +27, +32°.

На региональных автодорогах прогнозируется хорошая видимость.

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