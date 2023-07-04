Жители Башкирии обнаружили в городском парке мертвых утку и семерых утят

фото: vk.com // Чёрный список города Салават

Жители башкирского города Салавата обнаружили в местном парке мертвых утку и семерых утят. Сообщение об этом появилось в соцсетях в воскресенье, 2 июля.

– Во время прогулки в парке […] обнаружили неприятную картину: у озера лежала мертвая утка и рядом 7 мертвых утят, работница пояснила, что собаки ночью бегают и погрызли их, рядом было гнездо где утка высиживала яйца, – поделилась горожанка.

Она возмутилась, что в парке не принимают меры по отлову бродячих собак. В комментариях под публикацией многие пользователи не согласились с версией о причастности бездомных псов к гибели птиц – в частности, высказывалось предположение о том, что несчастные утки могли отравиться.

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