Врио мэра Межгорья назначили бизнес-шерифа Александра Чоловского

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Временно исполняющим обязанности главы администрации башкирского города Межгорья стал Александр Чоловский. Такое решение приняли депутаты местного совета.

В администрации города Александр Чоловский был на посту заместителя мэра и бизнес-шерифа. Из-за нового назначения его раньше срока вызвали из отпуска.

Кроме того, депутаты городского совета признали утратившим силу решение о назначении на пост врио главы администрации Вячеслава Калугина, которое было принято в апреле 2021 года.

Напомним, недавно Белорецкий межрайонный суд арестовал врио мэра Межгорья Вячеслава Калугина до конца лета. Экс-главу администрации города подозревают в присвоении вверенных денежных средств в особо крупном размере и с использованием служебного положения. Согласно версии следствия, в 2021 году чиновник, будучи исполняющим обязанности мэра, поручил выпустить несколько распоряжений о выплате ему самому премий и иных денежных поощрений в размере более 1,3 миллиона рублей, причинив бюджету Межгорья значительный материальный ущерб.

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