Фото: Рустем АХУНОВ

Парламент Башкирии поддержал идею закона о штрафах за плевки на улице, который ранее был введен в Ярославской области. Об этом рассказала пресс-служба Государственного Собрания республики.

В конце прошлого месяца в Ярославской области в региональный закон об административных правонарушениях были введены правки, согласно которым за плевание в общественных местах граждан будут штрафовать на 1 500 рублей. В случае, если ярославец повторил правонарушение, заплатить ему придется за это вдвое больше – 3 000 рублей.

Введенный в регионе закон – это, как считает председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев, «опыт, который стоит изучить».

– Культурные люди не позволяют себе такого, а бескультурного человека стоит побудить задуматься над своим поведением. К тому же, плевки больного человека могут быть источником инфекции. Есть ряд вопросов к механизму правоприменения, поэтому мы будем внимательно следить за тем, как реализуется новшество в Ярославской области, – заявил спикер парламента республики.

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