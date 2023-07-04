В Уфе в ДТП с пассажирским автобусом пострадали две женщины

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня утром, 4 июля, в Калининском районе Уфы в ДТП с пассажирским автобусом пострадали два человека. Подробности происшествия рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась напротив дома №17 по улице Ферина. Peugeot Boxer, который двигался в сторону Сельской Богородской, врезался в припаркованную Mazda 3. Известно, что в салоне автобуса в момент происшествия находились восемь человек. В результате произошедшего две пассажирки 39 и 50 лет получили ушибы и ссадины, обе обратились за медицинской помощью.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

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