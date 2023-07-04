В 125 селах и деревнях в 37 районах Башкирии провели 4G-интернет

Фото: vk.com/radiyhabirov

В 125 селах и деревнях в 37 районах Башкирии провели сотовую связь и мобильный 4G-интернет. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

До конца текущего года мобильная связь и интернет появятся еще в 117 населенных пунктах. Как поведал руководитель региона, все было реализовано в рамках федерльного проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», который предполагает установку базовых станций мобильной связи в населенных пунктах, в которых живут от 100 до 500 человек.

По словам Радия Хабирова, у Башкирии в этом году самая большая квота по числу населенных пунктов – участников программы. Проект «Устранение цифрового неравенства 2.0» рассчитан до 2030 года.

– Работу над тем, чтобы все наши жители были обеспечены мобильной связью и интернетом, будем продолжать и за счет бюджета республики. От этого зависит элементарный комфорт, а нередко – и безопасность, – отметил в своей публикации глава республики.

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