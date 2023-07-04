Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

4 и 5 июля в Уфе ограничат движение на улице Шафиева. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На 500-метровом участке улицы от дома №14 до перекрестка с улицей Парковой идет ремонт. Сегодня и завтра здесь будет происходить укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Из-за этого на территории будет поквартально полностью перекрываться движение транспорта.

Власти столицы Башкирии просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбирать альтернативный маршрут движения.

Мэрия сообщает, что на ремонтируемом участке всего уложат 4400 квадратных метров нового асфальта, заменят бортовые камни, устроят технические полосы, отремонтируют тротуар и пешеходное ограждение, а также нанесут дорожную разметку. Ремонт планируется завершить до 2 октября текущего года.