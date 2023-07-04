В Саду им. Аксакова в Уфе завершается строительство инженерных коммуникаций

Фото: vk.com/ratmir.mavliev

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал на своей личной странице в социальных сетях о ходе благоустройства Саду имени Аксакова.

В настоящее время на территории завершается строительство инженерных коммуникаций, а также подготовку оснований для пешеходных дорожек, скейт-парка, детской площадки, сцены и амфитеатра. Рабочие уже начали работы по устройству сетей освещения.

– Благодаря поддержке главы республики Радия Фаритовича парк обновится, сохранив исторические особенности и традиции, – отметил в своей публикации сити-менеджер.

Напомним, Сад имени Аксакова закрыли на реконструкцию 4 апреля. Обновление парка было оценено более чем в 240 миллионов рублей. Преобразившийся сад планируется представить горожанам этой осенью.

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