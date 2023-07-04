«Страх остался немножко»: попавший в реанимацию после нападения пчел мальчик из Башкирии рассказал о своих переживаниях

Фото: «Честно говоря»

Мальчик из Ишимбайского района Башкирии, который пережил нападение пчелиного роя, признался, что все еще их боится.

– Мы за ними [ульями] ухаживаем вместе с папой. Сам я пчел люблю. Меня называют пчеловодом в последние дни из-за того, что они меня укусили. Говорят, что [пчелы] так показали, что я имею право за ними смотреть. Страх [пчел], конечно, остался немножко. Муха, например, жирная какая-то за мной летит, я уже паниковать начинаю, сразу же домой бегу, – поведал ребенок журналистам проекта «Честно говоря».

Напомним, на прошлой неделе в деревне рой пчел напал на братьев, которые пришли в лес за дровами. Подоспевшим на помощь взрослым удалось отбить малышей у разъяренных насекомых. В медицинском учреждении врачи извлекли из мальчишек 465 пчелиных жал.

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