Фото: МЧС Башкирии

Сегодня вечером, 3 июля, в перегоне Тавтиманово-Иглино в Башкирии загорелся тепловоз грузового поезда. О происшествии рассказала пресс-с-служба регионалного МЧС.

На место ЧП были направлены сотрудники МЧС, Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям и добровольной пожарной команды. Всего в тушении было задействовано 12 человек и четыре единицы техники.

По прибытии специалисты полыхающие кабину и машинного отделения тепловоза. Пожар удалось локализовать в течение получаса. В результате произошедшего никто не погиб и не пострадал. Причины случившегося устанавливаются.

Из-за инцидента был задержан пригородный поезд №6420 Уфа − Улу-Теляк. Сейчас поезд следует по маршруту с отставанием от графика на 40 минут.

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