В Башкирии на трассе М-5 «Урал» с 4 июля организуют реверсивное движение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 4 июля, в Башкирии на трассе М-5 «Урал» организуют реверсивное движение. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

На участке с 1318 по 1336 километр будет проводиться капитальный ремонт, в связи с этим и были введены ограничительные меры для всех видов транспорта. Сроки снятия ограничений пока не определены, их обещают сообщить позже.

Власти принесли извинения гражданам за временные неудобства и призвали быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и ПДД.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.