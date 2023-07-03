В Уфе задержали пьяного водителя Audi, который мчался по трассе со скоростью 225 км/ч

Фото: МВД Медиа

В Уфе задержали пьяного водителя Audi, который мчался по трассе со скоростью более двухсот километров в час. Об этом рассказало издание «МВД Медиа».

О лихаче полицейским сообщили неравнодушные граждане. Очевидцы рассказали, что водитель иномарки на трассе Оренбург- Уфа крайне агрессивно вел машину, подвергая других участников движения опасности. С помощью камер фото- и видеофиксации сотрудники ГИБДД установили автомобиль, скорость которого на 67 километре дороги составила 225 км/ч.

Полицейские маршрут передвижения нарушителя и остановили его на улице Большой Шелководной. Водителем оказался 35-летний житель Оренбургской области. Он оказался пьян, алкотестер обнаружил в выдыхаемом им воздухе 0,654 мг/л этилового спирта.

В ходе разбирательства также выяснилось, что номера на легковушке лихача подложные, а действующие госномера находились в багажнике. Кроме того, стало известно за час до задержания мужчина столкнулся с другим авто на улице Баязита Бикбая, а затем скрылся с места ДТП. Камеры фото- и видеофиксации зафиксировали, что житель Оренбургской области за день превысил скорость 27 раз.

В отношении мужчины было составлено несколько административных протоколов, которые уже скоро будут рассматриваться в суде. Его иномарка была помещена на спецстоянку.

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