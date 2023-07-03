Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе с 4 июля по 4 сентября в Уфе ограничат движение на улице Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Уфаводоканал».

На территории будет проводиться капитальный ремонт участка водопровода. В связи с этим на участке от улицы Цюрупы до остановки «Дом актера имени Юсуповой» будет частично ограничено движение.

«Уфаводоканал» просит горожан заранее планировать маршруты своего движения во время проведения ремонта.

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