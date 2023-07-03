Сильный ветер сорвал крышу школы в Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

В минувшую субботу, 1 июля, в Дуванском районе Башкирии сильным ветром сорвало крышу школы. О происшествии рассказала пресс-служба регионального отделения МЧС.

ЧП случилось в селе Ариево. Скорость ветра в тот день составляла 20 метро в секунду. Стихия повредила металлическую кровлю здания на площади 40 квадратных метров.

В результате произошедшего никто не пострадал, поскольку в настоящее время школа не функционирует, и дети находятся на каникулах. Отремонтировать крышу планируют уже е следующей неделе – до 10 июля.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.